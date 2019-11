Eski eşinin satırla öldürdüğü Ayşe'nin tabutuna kadınlar omuz verdi

25.11.2019 14:49 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:50

ESKİŞEHİR'de 6 ay önce boşandığı eşi Yalçın Özalpay'ın (52) satırlı saldırısı sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 44 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden 2 çocuk annesi Ayşe Tuba AArslan (44), gözyaşları içinde toprağa verildi. Tabutuna kadınların omuz verdiği Ayşe Tuba Arslan'ın annesi Meral Sondikme, "Hayvan dahi böyle doğranmaz. Gitti Tubam. Eceliyle ölmedi kızım. Nereye gittin, her şeyini bıraktın. Azrail her gün geçti, kimse korumadı seni" diyerek, gözyaşı döktü.

Eskişehir'deki bir anaokulunda aşçı olarak çalışan 2 çocuk annesi Ayşe tuba Arslan, 6 ay önce boşandığı 24 yıllık eşi Yalçın Özalpay tarafından, 11 Ekim'de, Odunpazarı ilçesindeki Atatürk Bulvarı'nda saldırıya uğradı. Arkasından gelen Özalpay, Ayşe Tuba Arslan'ın başına satırla vurduktan sonra çevredekilerin tepkisi üzerine kaçtı. Polis ekiplerince yakalanan Özalpay, mahkemece tutuklandı. Eski eşinin satırlı saldırısı sonucu ağır yaralanan Ayşe Tuba Arslan ise ambulansla Osmangazi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ancak 44 gün süren yaşam savaşını sabah dün sabah saat 05.00 sıralarında kaybetti.

Ayşe Tuba Arslan için bugün Odunpazarı Vişnelik Mahallesi'ndeki Dursun Sami Ramazanoğlu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Anne Meral Sondikme ile baba Serdar Arslan'ın güçlükle ayakta durduğu törene sıra Eskişehirli kadınlar ile CHP Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü, Utku Çakırözer, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve çok sayıda vatandaş katıldı. Evladının tabutu başından bir an olsun ayrılamayan anne Meral Sondik, "Hayvan dahi böyle doğranmaz, gitti Tubam. Eceliyle ölmedi kızım. Nereye gittin, her şeyini bıraktın. Azrail her gün geçti, kimse korumadı seni. Satırlarla hayvan doğrar gibi doğradı evladımı. Gittin Tubam, artık geriye gelmeyecek. Katil onu satırla doğradı. Ben artık yaşamam" diyerek, gözyaşı döktü.Acılı annenin sözlerinin yürekleri yaktığı törende cenaze namazını kıldıran İmam Necmi Dünya, kadın cinayetlerine dikkat çekerek, "Rabbimizden dileğimiz bu son olsun. Bir daha Ayşe'lerin, Tuba'ların akibetleri böyle olmasın. Onlar her şeyden önce anadır" dedi. TABUTUNU KADINLAR TAŞIDIAyşe Tuba Arslan'ın tabutunu, kılınan cenaze namazının ardından cenaze aracına kadınlar taşıdı. Arslan, Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.