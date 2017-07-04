Eski Eşinin Patronunu Öldüren Zanlı Tutuklandı

Ankara'da boşandığı eşinin çalıştığı markete bıçakla gelerek iş yeri sahibini öldüren, eski eşini ve baldızını ağır yaralayan kişi tutuklandı.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 2 Temmuz'da Keçiören ilçesi Bağlum Bulvarı'nda bulunan Hakan Küçükpınar'a (31) ait markete elinde bıçakla giren Osman B. (25), markette çalışan eski eşi S.Ö. (22) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine market sahibi Küçükpınar olaya müdahale etmek istedi. Zanlı, Küçükpınar'ı göğsünden bıçakladı.



Ağır yaralanan Küçükpınar yere yığılırken eski eşine yönelen Osman B, genç kadını defalarca bıçakladı. Çevredeki vatandaşların olaya müdahale etmesi sonucu kaçmaya başlayan zanlı, eşiyle ayrılmasında etkisi olduğunu iddia ettiği eski baldızı S.İ'nin (28) oturduğu yan binadaki eve de zorla girdi. Osman B, S.İ'yi de bıçakla yaraladı.



Zanlının peşinde koşarak eve giren mahalle sakinleri Osman B'yi etkisiz hale getirip S.İ'yi kurtardı. Olay sonrası Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Küçükpınar hayatını kaybederken, yaralı iki kadının hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi.



Gözaltına alınarak Cinayet Büro Amirliğine götürülen zanlı Osman B'nin ifadesinde, "2011'de evlendiği eşinden 1 kız çocuk sahibi olduğunu, 2016'da boşandıklarını, velayeti annesinde olan kızını görmeye gittiğinde çocuğun vücudunda darp izleri gördüğünü, bunun üzerine sinirlenerek eşine ve olaya müdahale eden Küçükpınar'a saldırdığını" iddia ettiği öğrenildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.