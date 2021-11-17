Eski eşinin 7 yerinden yaraladığı kadın: Çocuğumun gözü önünde bıçakladı

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de, boşandığı Nihan Atay'ı (35) işlettiği kuaförde, 10 ay sonra uzaklaştırma kararına rağmen 7 yerinden bıçaklayarak, ağır yaralayan Ramazan Uygur'un (40) ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Duruşmada Atay, "Beni engelli çocuğumun gözü önünde bıçakladı. Babamı arayıp, beni bıçakladığını ve çocuklara sahip çıkmasını istemiş" dedi.

Olay, 15 Temmuz'da Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi'nde meydana geldi. Ramazan Uygur, 2 çocuğunun annesi olan, 10 ay önce boşandığı Nihan Atay'ın işlettiği kuaföre geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Uygur, Atay ile çocuklarını görme meselesinden tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Uygur, belinden çıkardığı bıçağı Atay'ın vücudunun 7 yerine sapladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Nihan Atay, sağlık görevlilerince ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ramazan Uygur ise suç aleti bıçakla polise teslim oldu. Adliyeye sevk edilen Uygur, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılarak, iddianame düzenlendi ve Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Ramazan Uygur hakkında, 'eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi.