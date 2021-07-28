ESKİ EŞİNİN 5 SAAT ŞİDDET UYGULADIĞI KADIN KIZIMI DA ALIP KAÇTI
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ESKİ EŞİNİN 5 SAAT ŞİDDET UYGULADIĞI KADIN KIZIMI DA ALIP KAÇTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'de, tedavi gördüğü hastanede sosyal medyadan paylaşımda bulunan Serap Avcı, eski eşi B.E.'nin kendisine 5 saat boyunca şiddet uyguladıktan sonra kızını da alarak, kaçtığını söyledi.

KOCAELİ'de, tedavi gördüğü hastanede sosyal medyadan paylaşımda bulunan Serap Avcı, eski eşi B.E.'nin kendisine 5 saat boyunca şiddet uyguladıktan sonra kızını da alarak, kaçtığını söyledi. Polis, Avcı'nın şikayeti üzerine, B.E.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kentte yaşayan, 1 çocuk annesi Serap Avcı, 2019 yılında boşandığı B.E. tarafından dövülerek, işkenceye maruz kaldığını öne sürdü. Avcı, tedavi gördüğü hastanede kendi görüntüsünü çekip, sosyal medya hesabından yardım istedi. Avcı, Eski eşim B.E.'den saatlerce işkence gördüm. Kendisi pazar günü 12.00 sıralarında kızımla yaşadığım evime arkadaşıyla gelerek beni tuzağa düşürdü. Kapıyı açar açmaz B.E. içeri girdi ve saçımdan tutup beni içeri götürdü. Arkadaşına kızımı aşağı götürmesini söyledi, bana saldırmaya başladı. Bağırmamam için kafamda bardak kırdı. Telefonumu istedi, vermek istemeyince omuzlarımdan tutarak böbreklerime doğru tekme attı sonra banyoda defalarca yumrukladı. Duvarlar ve yüzüm kan içindeydi. Kanın içinde boğulacağımı söyledi. Bıçak çekip öldürmekle tehdit etti. Telefon şifresini açana kadar bıçağı boğazımdan çekmedi. Açtığımda da daha fazla dövmeye başladı. Nefes alamıyordum. İdrarım gelmişti, tuvalete oturduğumda tekme attı ve yere düştüm. Böbreklerimde kanama olunca idrarım kan olarak geldi diye konuştu.

'AİLEMİ ÖLDÜRMEKLE TEHDİT EDİYOR'

Kendisine 5 saat boyunca şiddet uyguladığını öne sürdüğü eski eşinin, ailesini ve akrabalarını da tehdit etmeye devam ettiğini belirten Avcı, Nefes alamıyordum. Çok zorlanıyordum. 'Ya öldür ya da ambulans çağır' ve 'Söylemeyeceğim' dedim. Tereddüt etti ama söylemeyeceğime inanarak ambulans çağırdı. Ben ambulansla hastaneye gelirken ambulanstakilere saatlerce işkenceye uğradığımı söyledim. Hastaneye geldiğimde saat 5'ti. 5 saat işkence görmüşüm. Hastanede söylediğimi anlayınca kızımı alıp kaçtı. Şimdi ailemi ve akrabalarımı, arkadaşlarımı öldürmekle tehdit ediyor. Ben hastanede yatıyorum. Ayağa kalkmam yasak. Böbreğimde kanama var. Hayati tehlikem devam ediyor. Lütfen sesimi duyun. Kızım hala onun elinde dedi.

Serap Avcı'nın şikayetçi olduğu B.E.'nin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

ESKİ EŞİNİN 5 SAAT ŞİDDET UYGULADIĞI KADIN KIZIMI DA ALIP KAÇTI
ESKİ EŞİNİN 5 SAAT ŞİDDET UYGULADIĞI KADIN KIZIMI DA ALIP KAÇTI
ESKİ EŞİNİN 5 SAAT ŞİDDET UYGULADIĞI KADIN KIZIMI DA ALIP KAÇTI
ESKİ EŞİNİN 5 SAAT ŞİDDET UYGULADIĞI KADIN KIZIMI DA ALIP KAÇTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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ESKİ EŞİNİN 5 SAAT ŞİDDET UYGULADIĞI KADIN KIZIMI DA ALIP KAÇTI - Haberler
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