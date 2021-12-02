Eski eşini vurduktan sonra intihar etmeyi düşünmüş (2)
Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel
TUTUKLANDIAntalya Döşemealtı'nda eski eşi Hayriye Alkutay'ı öldüren Mehmet Ayata, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
DÖŞEMEALTI, ANTALYA (DHA) - TUTUKLANDI
Antalya Döşemealtı'nda eski eşi Hayriye Alkutay'ı öldüren Mehmet Ayata, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Son Dakika Haberleri
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