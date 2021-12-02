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Eski eşini vurduktan sonra intihar etmeyi düşünmüş (2)

Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel
Eski eşini vurduktan sonra intihar etmeyi düşünmüş (2)

TUTUKLANDIAntalya Döşemealtı'nda eski eşi Hayriye Alkutay'ı öldüren Mehmet Ayata, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DÖŞEMEALTI, ANTALYA (DHA) - TUTUKLANDI

Antalya Döşemealtı'nda eski eşi Hayriye Alkutay'ı öldüren Mehmet Ayata, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Son Dakika Haberleri

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