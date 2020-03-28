Eski eşini ve oğlunu öldüren katil zanlısı yakalandı, ölenler toprağa verildi AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde boşandığı Neşe Orhan (43) ile oğlu 18 yaşındaki Furkan K.'yi av tüfeğiyle vurarak öldüren Zeki K. (49), yakalanarak gözaltına alındı.

AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde boşandığı Neşe Orhan (43) ile oğlu 18 yaşındaki Furkan K.'yi av tüfeğiyle vurarak öldüren Zeki K. (49), yakalanarak gözaltına alındı. Öldürülen Neşe Orhan ile oğlu Furkan K. ise, toprağa verildi.

Olay, dün saat 18.45 sıralarında, Kuyucak ilçesi kırsal Çamdibi Mahallesi'nde meydana geldi. Zeki K., eski eşi Neşe Orhan'ın oturduğu kırsal Çamdibi Mahallesi'ne giderek bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesinin ardından Zeki K., yanında getirdiği av tüfeğiyle esi eşini ve kendisini engellemeye çalışan oğlu Furkan K.'ye ateş etti. Zeki K., ardından 09 F 8340 plakalı otomobille olay yerinden uzaklaştı. Silah seslerini duyarak olay yerine gelen mahalle sakinleri, anne ile oğlunun kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Neşe Orhan ve Kuyucak Lisesi son sınıf öğrencisi oğlu Furkan K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ölenlerin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Güvenlik güçleri, cinayet şüphelisi Zeki K.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Zeki K., Nazilli ilçesindeki Yeni Mahalle'nin Ordu Caddesi üzerinde saklandığı adreste polis ekiplerince gece yakalandı. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği'nce yakalanan Zeki K.'yi, daha sonra cinayetin işlendiği Kuyucak'a gönderildi ve jandarma ekiplerine teslim edildi. Zeki K.'nin tartışmanın neden yaşandığı ya da cinayeti niçin işlediği yönünde bilgi vermediği, konuşmadığı öğrenildi.ANNE VE OĞLU TOPRAĞA VERİLDİ

Öldürülen Neşe Orhan ile oğlu Furkan K.'nin cenazeleri, bugün yakınlarına teslim edildi. Anne ve oğlunun cenazeleri daha sonra Kuyucak'ın Çamdibi Mahallesi'ne götürüldü. Köy meydanındaki caminin önünde ikindi namazından önce öldürülen Neşe Orhan ile oğlu Furkan K.'nin cenaze namazları kılındı. Öldürülen anne ve oğlun naaşları, mahalle mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye yakınları ve mahalle sakinleri katıldı. Katil zanlısı Zeki K.'nin işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA