Eski eşini ve oğlunu öldüren katil zanlısı yakalandı (2) ANNE VE OĞLU TOPRAĞA VERİLDİAydın'ın Kuyucak ilçesinde, Zeki K. (49) tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülen Neşe Orhan (43) ile oğlu Furkan K.'nın (18) cenazeleri, yakınlarına teslim edildi.

ANNE VE OĞLU TOPRAĞA VERİLDİ Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, Zeki K. (49) tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülen Neşe Orhan (43) ile oğlu Furkan K.'nın (18) cenazeleri, yakınlarına teslim edildi. Anne ve oğlun cenazeleri daha sonra Kuyucak'ın Çamdibi Mahallesi'ne götürüldü. Köy meydanındaki caminin önünde ikindi namazından önce Neşe Orhan ile oğlu Furkan K.'nın cenaze namazları kılındı. Öldürülen anne ve oğlun cenazeleri, mahalle mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye yakınları ve mahalle sakinleri katıldı. Zeki K.'nın ise işlemlerin sürdüğü bildirildi. Bahattin ALBAYRAK/KUYUCAK (Aydın),

Kaynak: DHA