Eski eşini ve baldızını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

İzmir'in Çiğli ilçesinde, eski eşini ve baldızını tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Çiğli 8082/1 Sokakta, eski eşi Habibe Çevik (42) ile baldızı Fatma Akdağ'ı (39) tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla yakalanan G.S. (47), İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İzmir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "birden fazla kişiyi kasten öldürmek" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu arada cinayet zanlısı G.S'nin, ifadesinde, boşandığı eşiyle kıskançlık yüzünden tartıştığını ileri sürdüğü öğrenildi.

Çiğli ilçesinde dün meydana gelen olayda, Menemen Açık Ceza İnfaz Kurumundan izinli olarak çıkan G.S, iddiaya göre tartıştığı eski eşi Habibe Çevik ile baldızı Fatma Akdağ'a tabancayla ateş etmiş, Akdağ olay yerinde, Çevik ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından yaya olarak kaçmaya çalışan zanlı, Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyarı ateşi açılarak yakalanmıştı.

Kaynak: AA