Eski eşini vahşice darp eden şahıs cezaevinde
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Eski eşini vahşice darp eden şahıs cezaevinde

07.03.2021 12:59 | Son Güncelleme: 07.03.2021 13:04
Eski eşini vahşice darp eden şahıs cezaevinde

SAMSUN (İHA) – Samsun'da boşandığı eski eşini çocuğunun gözü önünde sokak ortasında tekmeler atarak hastanelik eden şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da boşandığı eski eşini çocuğunun gözü önünde sokak ortasında tekmeler atarak hastanelik eden şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Canik Belediyesi önünde dün gece saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Vatandaş kamerasına yansıyan olayda İbrahim Z.(27), yerde baygın yatan eski eşi Emriye M.'yi (25) defalarca tekmelediği görüntülendi. Kadın tekmelenirken yanındaki çocuğunun 'anne' diye ağlama sesleri sokakta yankılandı. Genç kadın özel bir hastanedeki ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Olaydan sonra polis tarafından gözaltına alınan İbrahim Z., Irmak Polis Merkezindeki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren İbrahim Z.'nin tutuklanmasına karar verildi. Tutuklanan İbrahim Z., adliye çıkışı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek burada Kovid-19 testi yapıldıktan sonra Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

"Beni darp edenlerden şikayetçiyim"

İbrahim Z.'nin verdiği ifadede, "Pazardan eve geldim. Evde alkol aldım. Eski eşim çocuğumu göstermek için eve getirdi. Eski eşim 'bir daha çocuğu göstermeyeceğini' söyledi. Tartıştık ve kavga çıktı. Kavga ve tartışma sokakta devam etti. Olaydan sonra beni darp ettiler. Darp edenlerden şikayetçiyim" dediği ileri sürüldü. - SAMSUN

Eski eşini vahşice darp eden şahıs cezaevinde
Eski eşini vahşice darp eden şahıs cezaevinde
Eski eşini vahşice darp eden şahıs cezaevinde
Eski eşini vahşice darp eden şahıs cezaevinde
Eski eşini vahşice darp eden şahıs cezaevinde
Eski eşini vahşice darp eden şahıs cezaevinde
Eski eşini vahşice darp eden şahıs cezaevinde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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