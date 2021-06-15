Eski eşini sokak ortasında vuran zanlının 'kasten adam öldürmeye teşebbüsten' cezalandırılması istenildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eski eşini sokak ortasında vuran zanlının 'kasten adam öldürmeye teşebbüsten' cezalandırılması istenildi

Eski eşini sokak ortasında vuran zanlının 'kasten adam öldürmeye teşebbüsten' cezalandırılması istenildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'de 2019 yılında sokak ortasında 2 çocuk annesi eski karısını pompalı tüfekle vurup, ağır yaralayan sanık Özkan Y. için istenilen ceza belli oldu.

Mersin'de 2019 yılında sokak ortasında 2 çocuk annesi eski karısını pompalı tüfekle vurup, ağır yaralayan sanık Özkan Y. için istenilen ceza belli oldu. Savcı esasa ilişkin mütalaasında, zanlının 'kasten adam öldürmeye teşebbüsten' cezalandırılmasını istedi.

Mersin 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Özkan Y. SEGBİS ile katılırken, korona virüs tedbirleri kapsamında mahkeme salonuna sadece taraf avukatları alındı. Duruşmada konuşan sanık Özkan Y., olaydan dolayı pişman olduğunu belirterek, "Hakkımda istenilen cezayı kabul etmiyorum. Ben eski eşimi hiçbir zaman öldürmeyi düşünmedim. Eğer dışarı çıkarsam hiçbir şeklide onunla uğraşmayacağım, karışmayacağım. Uzun zamandır ceza evindeyim. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Mahkeme savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcı mütalaasında sanığın 'kasten adam öldürmeye teşebbüsten' cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devam etmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Merkez Toroslar ilçesi Arpaç Sakarlar Mahallesi'nde 27 Mayıs 2019 tarihinde meydana gelen olayda, iddiaya göre Özkan Y, velayeti 2 yıl önce boşandığı Hatun K.'da olan kızını bayram alışverişine götürmek istedi. Bunun üzerine ikili otogar yakınlarında buluştu. Hatun K., kızıyla birlikte eski eşinin otomobiline bindi. Özkan Y.'nin barışıp yeniden bir araya gelme teklifinde bulunması üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Bu sırada zanlı otomobili ıssız bir yöne doğru sürmeye başladı. Durumdan şüphelenen Hatun K., yavaşlayan araçtan inip kaçmaya başladı. Bunun üzerine şahıs, yanında getirdiği pompalı tüfek ile mağdur kadına 3 el ateş etti. Sağ ayağından vurularak yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı. Polis tarafından yakalanan Özkan Y. ise tutuklandı.

(Koray Ünlü/İHA)

Eski eşini sokak ortasında vuran zanlının 'kasten adam öldürmeye teşebbüsten' cezalandırılması istenildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Hulusi Akar Muharrem İnce Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Enis Arıkan Erkan Petekkaya Mehmet Ali Erbil Farah Zeynep Abdullah
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Sergen Yalçın Merih Demiral Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Eski eşini sokak ortasında vuran zanlının 'kasten adam öldürmeye teşebbüsten' cezalandırılması istenildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 16:23:05. #1.15#

title