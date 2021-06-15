Eski eşini sokak ortasında vuran zanlının 'kasten adam öldürmeye teşebbüsten' cezalandırılması istenildi

Mersin'de 2019 yılında sokak ortasında 2 çocuk annesi eski karısını pompalı tüfekle vurup, ağır yaralayan sanık Özkan Y. için istenilen ceza belli oldu.

Mersin'de 2019 yılında sokak ortasında 2 çocuk annesi eski karısını pompalı tüfekle vurup, ağır yaralayan sanık Özkan Y. için istenilen ceza belli oldu. Savcı esasa ilişkin mütalaasında, zanlının 'kasten adam öldürmeye teşebbüsten' cezalandırılmasını istedi.

Mersin 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Özkan Y. SEGBİS ile katılırken, korona virüs tedbirleri kapsamında mahkeme salonuna sadece taraf avukatları alındı. Duruşmada konuşan sanık Özkan Y., olaydan dolayı pişman olduğunu belirterek, "Hakkımda istenilen cezayı kabul etmiyorum. Ben eski eşimi hiçbir zaman öldürmeyi düşünmedim. Eğer dışarı çıkarsam hiçbir şeklide onunla uğraşmayacağım, karışmayacağım. Uzun zamandır ceza evindeyim. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Mahkeme savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcı mütalaasında sanığın 'kasten adam öldürmeye teşebbüsten' cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devam etmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Merkez Toroslar ilçesi Arpaç Sakarlar Mahallesi'nde 27 Mayıs 2019 tarihinde meydana gelen olayda, iddiaya göre Özkan Y, velayeti 2 yıl önce boşandığı Hatun K.'da olan kızını bayram alışverişine götürmek istedi. Bunun üzerine ikili otogar yakınlarında buluştu. Hatun K., kızıyla birlikte eski eşinin otomobiline bindi. Özkan Y.'nin barışıp yeniden bir araya gelme teklifinde bulunması üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Bu sırada zanlı otomobili ıssız bir yöne doğru sürmeye başladı. Durumdan şüphelenen Hatun K., yavaşlayan araçtan inip kaçmaya başladı. Bunun üzerine şahıs, yanında getirdiği pompalı tüfek ile mağdur kadına 3 el ateş etti. Sağ ayağından vurularak yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı. Polis tarafından yakalanan Özkan Y. ise tutuklandı.

(Koray Ünlü/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı