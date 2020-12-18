Eski eşini sokak ortasında öldüren caniye ağırlaştırılmış müebbet hapis
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Eski eşini sokak ortasında öldüren caniye ağırlaştırılmış müebbet hapis

18.12.2020 12:11 | Son Güncelleme: 18.12.2020 12:15
Eski eşini sokak ortasında öldüren caniye ağırlaştırılmış müebbet hapis

İzmir'de geçtiğimiz ocak ayında boşandığı eşini sokak ortasında darp ettikten sonra pompalı tüfekle öldüren şahıs, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir'de geçtiğimiz ocak ayında boşandığı eşini sokak ortasında darp ettikten sonra pompalı tüfekle öldüren şahıs, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

21 Ocak 2020 günü saat 08.00 sıralarında Buca'da meydana gelen olayda kuaförde çalışan 1 çocuk annesi Büşra Yabaşkul, işe gitmek için otobüs beklerken boşandığı Orkun Çevik bir anda yanına geldi. Çevik, Yabaşkul'u darp ettikten sonra montuna sakladığı pompalı tüfekle ateş edip genç kadını yaraladı. Çevik, iddialara göre kanlar içinde yere yığılan Yabaşkul'u tekmeleyip kaçtı. Ağır yaralanan kadın ambulansla kaldırıldığı Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesinde hayatını kaybederken, olayın ardından yakalanan Çevik, polisteki ifadesinde eski eşini kıskandığını ve kızını göstermediği için tartıştıkları sırada sinirlerine hakim olamayarak öldürdüğünü söyledi.

Tutuklanan Çevik, İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamanın karar duruşmasına cezaevinden SEGBİS (Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi) ile katıldı. Mahkeme heyeti, son savunmasında eski eşini öldürme kastının olmadığını söyleyen Çevik'e 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet, cezada herhangi bir indirim yapmadı. - İZMİR

Eski eşini sokak ortasında öldüren caniye ağırlaştırılmış müebbet hapis

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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