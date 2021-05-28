Eski eşini sokak ortasında dövmüştü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
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Eski eşini sokak ortasında dövmüştü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Eski eşini sokak ortasında dövmüştü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde eski eşini sokak ortasında tekme tokat döven zanlı çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde eski eşini sokak ortasında tekme tokat döven zanlı çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Aynıali Mahallesi'nde eski eşi A.E.'yi (22) sokak ortasında darp eden O.Ö. (29), Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gece saatlerinde ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edilen O.Ö., savcılık tarafından serbest bırakıldı. Sabah saatlerinde yeniden gözaltı kararı çıkarılan O.Ö., evinde yakalanarak önce sağlık kontrolleri yapılmak üzere Manisa Şehir Hastanesine getirildi. Buradaki sağlık kontrollerinin ardından O.Ö., ifadesi alınmak üzere Yunusemre Aile İçi Şiddetle Mücadele Büro Amirliğine getirildi. Buradaki işlemleri tamamlanan O.Ö., tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi. O.Ö. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken hakkında uzaklaştırma kararı da çıkarıldı.

Öte yandan, eski eşinin şiddetine uğrayan A.E., O.Ö.'den şikayetçi oldu. - MANİSA

Eski eşini sokak ortasında dövmüştü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Eski eşini sokak ortasında dövmüştü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Eski eşini sokak ortasında dövmüştü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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