ESKİ EŞİNİ SOKAK ORTASINDA DÖVEN ZARAP'A 10 YIL 4 AY HAPİS
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ESKİ EŞİNİ SOKAK ORTASINDA DÖVEN ZARAP'A 10 YIL 4 AY HAPİS

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Duruşma sonrası açıklama yapan Emriye Metoğlu, "Böyle bir karar çıkacağını biliyordum, çünkü avukatıma güveniyordum. Anlattığı şeyler canımı ne kadar sıksa da yalanlar üzerine kuruluydu.

Duruşma sonrası açıklama yapan Emriye Metoğlu, "Böyle bir karar çıkacağını biliyordum, çünkü avukatıma güveniyordum. Anlattığı şeyler canımı ne kadar sıksa da yalanlar üzerine kuruluydu. Yalanlardan olumlu bir sonuç beklemezdi. Bu karardan dolayı mutluyuz. Yine da cezayı az buldum, daha fazla olabilirdi. Mahkemede kendini savunmaktan çok bana olan gönül bağını anlattı. Daha sonra cezaevinde yaşadığı sıkıntıları anlattı ve insanların vicdanıyla oynamaya çalıştı. Benden yine özür diledi, benim onu aldattığımı söyledi, o zaman neden özür diledi" dedi.

'AKLA MANTIĞA SIĞMAYAN BEYANLARI VARDI'

Emriye Metoğlu'nu avukatı İslam Gezer de, "Biz bu duruşmada zaten karar çıkacağını biliyorduk. İlk celsede savcı mütalaasını hazırlamıştı. Mütalaada kasten öldürmeye teşebbüs ve mala zarar verme suçlarından mütalaa hazırlanmıştı. Karar aşamasında sanık müdafi tarafından bir tanık bildirildi. Mahkeme, bu tanığı dinledi. Tanığın, sanığın ve sanık müdafinin beyanlarının toplandığı bir yer var. Bu da akla mantığa sığmayan bir noktadır. O da şudur, tarafların evlilik birliği bittikten sonra Emriye'nin sosyal yaşamına ilişkin müdahaleler, 'Emriye bekar bir kadın olarak istediğini yapamaz, çünkü o bir çocuk annesidir' denmek suretiyle müvekkilimin sosyal hayatına müdahalelerle geçen bir savunma söz konusudur. Bunlar mahkemeyi hiçbir şekilde etkilemedi, heyet 10 yıl 4 ay hapis cezasına karar verdi. Bu bizim için sevindiricidir, çünkü kasten öldürmeye teşebbüs suçu bakımından alt sınırdan uzaklaşmıştır. Bu hususta öngörülen indirimlerin kaldırılması ve cezanın üst sınıra yaklaştırılması için kararı istinaf edeceğiz. Bundan sonraki süreci izleyeceğiz ama geldiğimiz nokta sevindiricidir" diye konuştu.

ESKİ EŞİNİ SOKAK ORTASINDA DÖVEN ZARAP'A 10 YIL 4 AY HAPİS
ESKİ EŞİNİ SOKAK ORTASINDA DÖVEN ZARAP'A 10 YIL 4 AY HAPİS
ESKİ EŞİNİ SOKAK ORTASINDA DÖVEN ZARAP'A 10 YIL 4 AY HAPİS
ESKİ EŞİNİ SOKAK ORTASINDA DÖVEN ZARAP'A 10 YIL 4 AY HAPİS

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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ESKİ EŞİNİ SOKAK ORTASINDA DÖVEN ZARAP'A 10 YIL 4 AY HAPİS - Haberler
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