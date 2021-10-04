Eski eşini silahla öldüren zanlı boşanma davalarında şahitlik yapan kişiyi yaraladı - Haberler
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Eski eşini silahla öldüren zanlı boşanma davalarında şahitlik yapan kişiyi yaraladı

AA / Mehmet Akif Aldoğan - Haberler | Güncel
Eski eşini silahla öldüren zanlı boşanma davalarında şahitlik yapan kişiyi yaraladı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde eski eşini tabancayla öldüren şüpheli, boşanma davalarında şahitlik yapan kişiyi yaraladı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde eski eşini tabancayla öldüren şüpheli, boşanma davalarında şahitlik yapan kişiyi yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Remzi A. (44), üç ay önce boşandığı Ayşe A'ya (43) kızını okula götürdüğü sırada Doğan Sokak'ta tabancayla ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen yaralı kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ayşe A'nın cenazesi, savcının incelemesi sonrası Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şahitlik yapan kişiyi de yaraladı

Motosikletle kaçan Remzi A, eski eşiyle boşanma davalarında şahitlik yapan Volkan A'nın (41) Yazgan Sokak'taki evine gitti.

Zemin kattaki eve camı kırarak giren zanlı, uyuyan Volkan A'yı silahla yaraladı.

Olay sırasında eşi ve iki çocuğunun evde olduğu öğrenilen Volkan A, 112 Acil Servis ekibince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaçan zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Eski eşini silahla öldüren zanlı boşanma davalarında şahitlik yapan kişiyi yaraladı

Eski eşini silahla öldüren zanlı boşanma davalarında şahitlik yapan kişiyi yaraladı

Eski eşini silahla öldüren zanlı boşanma davalarında şahitlik yapan kişiyi yaraladı

Eski eşini silahla öldüren zanlı boşanma davalarında şahitlik yapan kişiyi yaraladı

AA / Mehmet Akif Aldoğan - Son Dakika Haberleri
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