Eski eşini ölümle tehdit eden şüpheli yakalandı
Avcılar'da eski eşini ölümle tehdit ettiği öne sürülen zanlı yakalandı.
03.08.2020 20:03 | Son Güncelleme: 03.08.2020 20:06
Avcılar'da eski eşini ölümle tehdit ettiği öne sürülen zanlı yakalandı.
Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Ağustos 23.10 sıralarında polise başvuruda bulunan S.Ö'nün uzaklaştırma kararı olan eski eşi tarafından ölümle tehdit edildiği şikayeti üzerine çalışma başlattı.
Polis 3 Ağustos'ta şüpheli Zafer E.'yi Arnavutköy Mavigöl Mahallesi'ndeki ikametinde yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Kaynak: AA