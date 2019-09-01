01.09.2019 16:55

Eski eşini öldürmeye gittiği iddia edilen şahıs yakalandı

KARAMAN - Karaman'da, İzmir'den Mersin'in Mut ilçesine eski eşini öldürmeye gittiği ileri sürülen ve yolcu otobüsünde polis tarafından yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi. Hastane çıkışında gazetecilerin eşinizi öldürmeye gittiğiniz doğru mu sorusuna, yakalanan M.A, "Yalan haber" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin'in Mut ilçesinde oturan N.A. isimli kadın, gece saat 01.00 sıralarında polisi arayarak, 4 ay önce boşandığı eski eşinin İzmir'den gelerek kendisini öldüreceği iddiasıyla ihbarda bulundu. Bunun üzerine Mersin ve Karaman polisi hemen harekete geçti. Karaman girişindeki uygulama noktalarında tedbir alan Karaman polisi, M.A'yı sabah saat 08.00 sıralarında Karaman-Konya Karayolu üzerinde bulunan uygulama noktasında bir yolcu otobüsünde yakalayarak gözaltına aldı. Otobüste yakalanan şahsın üzerinde,1 adet tabanca, bu tabancaya ait 14 adet mermi, 1 adet bıçak, 10 adet plastik kelepçe, 5 adet 1'er metre halinde kesilmiş uçları düğümlü kendir ip ve koli bandı ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan M.A. Karaman Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. M.A, burada gazetecilerin eşinizi öldürmeye gittiğiniz doğru mu sorusuna, "Yalan haber" cevabı verdi. M.A. daha sonra Karaman Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İHA