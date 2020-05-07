Eski eşini öldürmekle suçlanan Lesotho Başbakanı istifa edeceğini açıkladı
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Eski eşini öldürmekle suçlanan Lesotho Başbakanı istifa edeceğini açıkladı

Eski eşini öldürmekle suçlanan Lesotho Başbakanı istifa edeceğini açıkladı
07.05.2020 19:14 | Son Güncelleme: 07.05.2020 19:14

Eski eşini öldürmekle suçlanan Lesotho Başbakanı Thomas Thabane, Temmuz 2020'de istifa edeceğini açıkladı.

Eski eşini öldürmekle suçlanan Lesotho Başbakanı Thomas Thabane, Temmuz 2020'de istifa edeceğini açıkladı.

Hakkında cinayet iddiası bulunan 80 yaşındaki Başbakan Thabane, halka sesleniş konuşmasında, istifa kararı aldığını söyledi.

Çok ileri yaşta olduğunu belirten Thabane, gönüllü biçimde erken emekli olma kararı aldığını ifade etti.

Thabane, başbakanlık görevinin normal şartlarda 2022'de sona ereceğini hatırlatarak, "Şayet istifamla ilgili tüm şartlar olgunlaşırsa, 31 Temmuz 2020'de ya da daha önceki bir tarihte istifa edeceğim." dedi.

Thabane, 2017'de göreve başlamıştı.

Başbakan Thabane'nin boşanma sürecinde olduğu eşi Lipolelo Thabane, 2017'de evinin önünde ölü bulunmuştu.

Başbakan Thabane ve olaydan bir süre sonra evlendiği yeni eşi Maesaiah Thabane, 5 Şubat'ta polis tarafından Lipolelo Thabane'yi öldürmekle suçlanmıştı.

Eski eşinin ölümüyle ilgisinin olmadığını savunan Başbakan Thabane, olayda dahli bulunduğuna ilişkin herhangi bir bulguya rastlanırsa istifa edeceğini belirtmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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