Eski eşini öldüren şüphelinin aracında uyuşturucuda bulundu

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Eski eşini öldüren şüphelinin aracında uyuşturucuda bulundu Denizli'nin Çal ilçesinde eski eşini öldüren şüpheli, av tüfeği ve bir miktar uyuşturucu ile birlikte Kütahya'nın Gediz ilçesinde yakalandı.

Eski eşini öldüren şüphelinin aracında uyuşturucuda bulundu

DENİZLİ - Denizli'nin Çal ilçesinde eski eşini öldüren şüpheli, av tüfeği ve bir miktar uyuşturucu ile birlikte Kütahya'nın Gediz ilçesinde yakalandı. Olay yerinden 166 kilometre uzaklıkta yakalanan şüpheli JASAT timlerince Çal ilçesine getirildi.

Denizli'nin Çal ilçesi Sazak Mahallesinde yaşayan ve yaklaşık 5 ay önce Fatma Kovan'ın, Osman A.'dan ayrıldığı ancak boşanma davasının devam ettiği, birlikte yaşayan çift eski eşi tarafından daha önce bıçakla yaralandığı belirtildi. Evde bir süre tartıştıktan sonra Osman A. tarafından darp edilen Kovan, evden gitmek isteyerek dışarı çıktı. Uyuşturucunun etkisinde olduğu belirtilen Osman A., evde bulunan av tüfeği ile Kovan'a bahçede ateş ederek vücudunun çeşitli yerlerinden vurdu. Ağır yaralanan Kovan, yapılan müdahalelere rağmen Çal Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Eski eşini öldüren şüpheli, adliyeye çıkarıldı

Osman A.'nın olay yerinden 20 BKC 47 plakalı otomobille kaçtığı sırada kameralara yakalanarak, en son Uşak il sınırları içerisinde görüldü. Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarmanın dedektifleri JASAT timlerince takip edilen Osman A. Kütahya ilinin Gediz ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Otomobilde yapılan aramada olayda kullanmış olduğu av tüfeği ve bir miktar uyuşturucu bulundu. Olay yerinden yaklaşık 166 kilometre uzaklıkta gözaltına alınan şüpheli, Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri tarafından Denizli'ye getirildi. Hastaneye çıkarılan şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEMİH CAN YILMAZ