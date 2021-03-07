Eski eşini öldüren şüpheli, 166 kilometre kaçabildi
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Eski eşini öldüren şüpheli, 166 kilometre kaçabildi

07.03.2021 04:23 | Son Güncelleme: 07.03.2021 04:27
Eski eşini öldüren şüpheli, 166 kilometre kaçabildi

Denizli'nin Çal ilçesinde boşandığı kocası ile birlikte yaşayan kadın, evinin önünde tartıştıkları sırada eşi tarafından av tüfeği ile vuruldu.

Denizli'nin Çal ilçesinde boşandığı kocası ile birlikte yaşayan kadın, evinin önünde tartıştıkları sırada eşi tarafından av tüfeği ile vuruldu. Tüfeği yanına alarak kaçan şüpheli, Kütahya'nın Gediz ilçesinde olay yerinden 166 kilometre uzaklıkta polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Denizli'nin Çal ilçesi Sazak Mahallesinde yaşayan ve yaklaşık 5 ay önce (26) Fatma Kovan'ın, (27) Osman A.'dan ayrıldığı ancak boşanma davasının devam ettiği, birlikte yaşayan çift eski eşi tarafından daha önce bıçakla yaralandığı belirtildi. Evde bir süre tartıştıktan sonra Osman A. tarafından darp edilen Kovan, evden gitmek isteyerek dışarı çıktı. Uyuşturucunun etkisinde olduğu belirtilen Osman A., evde bulunan av tüfeği ile Kovan'a bahçede ateş ederek vücudunun çeşitli yerlerinden vurdu. Ağır yaralanan Kovan, yapılan müdahalelere rağmen Çal Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Eski eşini öldüren şüpheli, 166 kilometre kaçabildi

Osman A.'nın olay yerinden 20 BKC 47 plakalı otomobille kaçtığı sırada kameralara yakalanarak, en son Uşak il sınırları içerisinde görüldü. Güvenlik güçleri tarafından takip edilen Osman A. Kütahya ilinin Gediz ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Otomobilde yapılan aramada kullanmış olduğu av tüfeğiyle birlikte olay yerinden yaklaşık 166 kilometre uzaklıkta gözaltına alınan şüpheli, Denizli Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından ifadesi alınmak üzere Denizli'ye getirileceği bildirildi. - DENİZLİ

Eski eşini öldüren şüpheli, 166 kilometre kaçabildi
Eski eşini öldüren şüpheli, 166 kilometre kaçabildi
Eski eşini öldüren şüpheli, 166 kilometre kaçabildi
Eski eşini öldüren şüpheli, 166 kilometre kaçabildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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