Eski Eşini Öldüren Şahıs Tutuklandı
Eski eşini öldüren şahıs tutuklandıHATAY - Hatay'da eski eşini bıçaklayarak öldüren şizofren hastası Hakan Kavuk çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Eski eşini öldüren şahıs tutuklandı
HATAY - Hatay'da eski eşini bıçaklayarak öldüren şizofren hastası Hakan Kavuk çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, Defne İlçesinde Antakya Uğur Mumcu caddesi üzerinde meydana geldi. 3 çocuk annesi Nurcan Yolcu'yu (38), iş çıkışı motosikletle takip eden Hakan Kavuk, Yolcu'yu bindiği minibüsten indirerek bıçakladı. Olay yerinden kaçan Hakan Kavuk polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kavuk tutuklanarak cezaevine gönderildi.