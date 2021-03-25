Eski eşini darp eden zanlının iddianamesi tamamlandı
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Eski eşini darp eden zanlının iddianamesi tamamlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Eski eşini darp eden zanlının iddianamesi tamamlandı

Samsun'da eski eşini öldüresiye darp eden zanlının iddianamesi tamamlandı.

Samsun'da eski eşini öldüresiye darp eden zanlının iddianamesi tamamlandı. Zanlı için 18 yıla kadar hapis istendi.

Samsun'da 6 Mart Cumartesi akşamı meydana gelen olayda, İbrahim Zarap (27), boşandığı eski eşi Emriye Metoğlu'nu (25) sokak ortasında 5 yaşındaki kızının gözü önünde öldüresiye darp etmiş, olay Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Olaydan sonra "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanan İbrahim Zarap'ın iddianamesi hazırlandı. İddianamede, Zarap hakkında 18 yıla kadar hapis isteminde bulunuldu.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame 19 Mart tarihinde tamamlandı ve Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde iddianame değerlendirme numarasıyla kaydedildi. İddianamede, şüpheli İbrahim Zarap'ın müşteki Emriye Metoğlu'na yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs ve mala zarar verme" suçlarından yargılanacağı ve 18 yıla kadar hapis isteminde bulunulduğu öğrenildi.

-İHA-

Eski eşini darp eden zanlının iddianamesi tamamlandı
Eski eşini darp eden zanlının iddianamesi tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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