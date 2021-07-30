Eski eşini darp eden kocaya verilen 10 yıl 4 ay hapis cezasını istinaf mahkemesi onadı
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Eski eşini darp eden kocaya verilen 10 yıl 4 ay hapis cezasını istinaf mahkemesi onadı

Eski eşini darp eden kocaya verilen 10 yıl 4 ay hapis cezasını istinaf mahkemesi onadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da sokak ortasında eski eşini çocuğunun gözleri önünde öldüresiye darp ettiği için 10 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan kocaya verilen cezayı istinaf mahkemesi onadı.

Samsun'da sokak ortasında eski eşini çocuğunun gözleri önünde öldüresiye darp ettiği için 10 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan kocaya verilen cezayı istinaf mahkemesi onadı.

Samsun'da 6 Mart Cumartesi akşamı meydana gelen olayda İbrahim Z. (27), boşandığı eski eşi Emriye Metoğlu'nu (25) sokak ortasında 5 yaşındaki kızının gözü önünde öldüresiye darp etmiş, olay Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Olaydan sonra "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanan İbrahim Z. hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıl, "mala zarar verme" suçundan da 6 aydan 3 yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 3 Haziran tarihinde görülen karar duruşmasında tutuklu olarak yargılanan İbrahim Z. "öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl, cep telefonunu kırdığı için de 4 ay olmak üzere toplam 10 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verildi. Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi mahkemenin İbrahim Z. hakkında verdiği 10 yıl 4 ay hapis cezasını onadı. Emriye Metoğlu'nun avukatı İslam Gezer, "1. Ceza Dairesi kararı onadı ve sanık müdafinin istinaf taleplerini esastan reddederek dosyada eksik herhangi bir inceleme bulunmadığı yönünde karar verdi. Dosya kapsamında karar lehimize olup sanığın cezasının artırılması yönünde Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulunulacağız" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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