Eski eşini darp eden gözü dönmüş koca adliyeye sevk edildi
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Eski eşini darp eden gözü dönmüş koca adliyeye sevk edildi

Bakırköy'de eski eşi Rüya K.'yi darp eden ve dün gece terk edilmiş bir villada yakalanan Tarık K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eski eşini darp eden gözü dönmüş koca adliyeye sevk edildi
25.07.2020 13:48 | Son Güncelleme: 25.07.2020 14:51

Bakırköy'de eski eşi Rüya K.'yi darp eden ve dün gece terk edilmiş bir villada yakalanan Tarık K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin yakalandığı villada polis ve asker üniforması silah bulunurken, aracında ise sahte polis sireni taşıdığı tespit edildi.

Bakırköy'de 2 yıl önce evlendiği ve 4 ay evli kaldığı Tarık K. tarafından darp ve tehdit edilen Rüya K. suç duyurusunda bulunarak yaşadığı dehşeti sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflar ile anlatmıştı.

Bakırköy Asayiş Büro ve Asayiş Şube İnfaz ekiplerinin çalışması sonucu Tarık K. dün gece saatlerinde Beylikdüzü Sahil Mahallesi üzerinde bulunan terk edilmiş bir villa içerisinde saklanırken yakalanmıştı. Şüpheli eski eş gözaltına alınırken, ev içerisinde yapılan aramalarda 1 adet tabanca ve çok sayıda askeri kamuflajın ele geçirilme anları polisler tarafından saniye saniye kaydedilmişti. Ele geçirilen sahte polis ve asker kamuflajları Bakırköy Asayiş Büro Amirliği'nde sergilenmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Tarık K. nöbetçi savcıya ifade vermesi için Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Öte yandan şüpheli eski kocanın aracında yapılan aramalar da kameralara yansıdı. Görüntülerde aracın içerisinde sahte polis sireninin bulunduğu görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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