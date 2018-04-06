Eski Eşini Çekiçle Öldüren Sanığa Müebbet Hapis İstemi

İzmir'in Dikili ilçesinde boşandığı eşini başına çekiçle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bergama Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Yahya Cengiz Küçük, maktulün ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Savcı, sanığın, çekiçle Işık İ'nin başına vurarak öldürdüğünün sabit olması, canavarca hisle ya da eziyet çektirerek öldürme amacıyla hareket ettiğine ilişkin her türlü kuşkudan uzak yeterli kesin kanıt bulunmaması ve cinayeti tasarlayarak işlemediği hususlarını göz önünde bulundurarak Küçük'ün "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması yönünde mütalaa verdi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının avukatı Pınar Melli, mütalaaya kısmen katıldıklarını belirterek, sanığın iddianamede yer aldığı şekilde "tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme suçundan" cezalandırılmasını istedi.

Maktulün ablası B.İ, kardeşinin genç yaşta yaptığı hatalı evliliğin bedelini ağır şekilde ödediğini dile getirerek, sanığın cezasız bırakılmamasını talep etti.

Sanık Küçük, olay yerine hiçbir şekilde planlayarak ve tasarlayarak gitmediğini, kızının velayetinin kendisine verilmesi konusunda eski eşiyle anlaştığını ancak daha sonra bu anlaşmadan vazgeçtiğini söyleyen Işık İ'yi öldürdüğünü anlattı.

Olay sırasında şuurunu kaybettiğini iddia eden Küçük, eski eşini öldürdüğü için çok pişman olduğunu dile getirerek, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmaları için ek süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamına hükmettiği Küçük'e esasa ilişkin savunma yapması için süre vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Antalya'daki sebze meyve halinde çalışan Yahya Cengiz Küçük, 15 Mayıs 2017'de Dikili ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde yaşayan eski eşi Işık İ'yle barışmak istemiş ancak talebinin kabul edilmemesi nedeniyle ikili arasında tartışma çıkmıştı. Işık İ'nin başına çekiçle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Küçük tutuklanmıştı.

Küçük hakkında "tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.