Eski eşini bıçaklayarak kaçan koca, 2 saat sonra yakalandı
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Eski eşini bıçaklayarak kaçan koca, 2 saat sonra yakalandı

Eski eşini bıçaklayarak kaçan koca, 2 saat sonra yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tartıştığı eski eşini sokak ortasında bıçaklan şüpheli, 2 saat sonra yakalandı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tartıştığı eski eşini sokak ortasında bıçaklan şüpheli, 2 saat sonra yakalandı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Merkezefendi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yaklaşık 1 yıl önce 26 yaşındaki Rabia S.A. ile boşandığı öğrenilen 27 yaşındaki Tarkan S., ile sokak ortasında tartışma çıktı. Boşanmanın ardından devam eden mahkeme ile ilgili tartıştıkları iddia edilirken, tartışmanın büyümesi üzerine Tarkan S., eski eşi Rabia S.A.'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Yaralanan kadın vatandaşlardan yardım istersen Tarkan S. olay yerinden hızla kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Rabia S.A.'ya yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Servergazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemenin ardından, Tarkan S.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Yaklaşık 2 saatin sonunda polis ekipleri tarafından yakalanan Tarkan S., gözaltına alınarak karakola sevk edildi.

Olay ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - DENİZLİ

Eski eşini bıçaklayarak kaçan koca, 2 saat sonra yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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