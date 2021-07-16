Eski eşini bıçakladıktan sonra "diğer sefer seni öldüreceğim" diyen adam tutuklandı
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Eski eşini bıçakladıktan sonra "diğer sefer seni öldüreceğim" diyen adam tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eski eşini bıçakladıktan sonra "diğer sefer seni öldüreceğim" diyen adam tutuklandı Kayseri'nin Talas ilçesinde bayan kuaförlüğü yapan eski eşini çalıştırdığı dükkanında bıçakladıktan sonra tekrar yanına gelerek, "diğer sefer seni öldüreceğim" dediği iddia edilen adam, çıkarıldığı...

Eski eşini bıçakladıktan sonra "diğer sefer seni öldüreceğim" diyen adam tutuklandı

KAYSERİ - Kayseri'nin Talas ilçesinde bayan kuaförlüğü yapan eski eşini çalıştırdığı dükkanında bıçakladıktan sonra tekrar yanına gelerek, "diğer sefer seni öldüreceğim" dediği iddia edilen adam, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi üzerinde meydana gelen olayda R.U., boşandığı eşi olan bayan kuaförü N.A.'nın dükkanına geldi. Burada başlayan tartışma kavgaya dönünce R.U., yanında bulunan bıçak ile N.A.'ya saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbesi ile yaralanan N.A., sevk edilen ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği yerde inceleme yaparken, R.A.'da gözaltına alındı. Uzaklaştırma kararı da bulunan R.U.'nun olaydan sonra dükkandan çıktığı, bir süre sonra yaralı N.A.'nın yanına gelerek, "Diğer sefer seni öldüreceğim" dediği iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güvenlik kamerasına yakalandı

Öte yandan, N.A.'yı bıçakladıktan sonra kuaförden çıkan R.U., güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından dükkandan uzaklaşan R.U.'nun bir süre sonra tekrardan dükkana geldiği ve çevrede bulunan kişilere bir şeyler dediği gözlendi. Ayrıca, R.U.'nun polis ekipleri tarafından gözaltına alınması ve N.A.'nın da sedye ile ambulansa götürülmesi güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eski eşini bıçakladıktan sonra 'diğer sefer seni öldüreceğim' diyen adam tutuklandı
Eski eşini bıçakladıktan sonra 'diğer sefer seni öldüreceğim' diyen adam tutuklandı
Eski eşini bıçakladıktan sonra 'diğer sefer seni öldüreceğim' diyen adam tutuklandı
Eski eşini bıçakladıktan sonra 'diğer sefer seni öldüreceğim' diyen adam tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mükremin Kaya

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