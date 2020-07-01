Eski eşini bıçakladığı iddiasıyla yargılanan sanık tahliye edildi
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Eski eşini bıçakladığı iddiasıyla yargılanan sanık tahliye edildi

Adana'da, boşandığı eşini 9 yerinden bıçakladığı iddiasıyla hakkında "silahla kasten yaralama, silahla tehdit ve hakaret" suçlarından 11 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı.

01.07.2020 14:22 | Son Güncelleme: 01.07.2020 14:27

Adana'da, boşandığı eşini 9 yerinden bıçakladığı iddiasıyla hakkında "silahla kasten yaralama, silahla tehdit ve hakaret" suçlarından 11 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana 11. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Ufuk S. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanığın eski eşi müşteki Lütfiye E. ile tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Sanık Ufuk S. savunmasında, işsiz olması nedeniyle psikolojik sıkıntı çektiğini ileri sürerek, "Olay günü Lütfiye ile aramızda tartışma çıktı. Bir anlık sinirle baldır kısmından Lütfiye'yi bıçakladım. Boğazına bıçak dayamak suretiyle 'seni keserim' dediğimi hatırlamıyorum." ifadesini kullandı.

Müşteki Lütfiye E. de eski eşinin boşanmalarına rağmen evi terk etmediğini ve istemediği halde kendisiyle yaşamayı sürdürdüğünü anlatarak, "Olay günü Ufuk uyuşturucu almak için benden para istedi. Bu yüzden tartıştık. Mutfaktan bıçak alıp baldır kısmıma sapladı. Bıçağı boğazıma dayayıp 'seni keserim, seni öldürürüm' diyerek tehdit etti." şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, 1 ay 21 gündür tutuklu olan sanık Ufuk S'yi, "suçun niteliği ve tutuklu kalma süresini" dikkate alarak adli kontrol şartıyla tahliye edip duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan Lütfiye E, eski eşinin tahliye edilmesine tepki göstererek, "Ben evime gidemiyorum. Özgecan Aslan gibi, Emine Bulut gibi olmak istemiyorum." diye konuştu.

Merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde Ufuk S, boşanmalarına rağmen birlikte yaşadığı eşi Lütfiye E'yi bıçakla 9 yerinden yaralamış, olayın ardından tutuklanmıştı.

Eski eşini bıçakladığı iddiasıyla yargılanan sanık tahliye edildi

Kaynak: AA

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