Eski eşini bıçakla öldürüp cesedini dere yatağına atan sanığa müebbet hapis

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de eski eşini bıçakla öldürüp cesedini dere yatağına atan sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, sanık Y.T. (40), tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katılırken, maktul F.A'nın (43) yakınları ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşma savcısı, önceki mütalaasını yineleyerek, sanığın "eski eşi tasarlayarak öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Müştekiler, adaletin yerini bulmasını ve sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Müştekilerin avukatı ise sanığın olay öncesi evden kurban kesimi için kullandığı bıçağı aldığı, araçla aldığı maktulü 17'si ölümcül olmak üzere 25 kez bıçakladığı, sonrasında dere yatağında bulunun çukura attığı ve üzerinde bulunan kimliği de alarak faili meçhul olması için hareket ettiğini savundu.

Olayın ardından eve gelen sanığın hiçbir şey olmamış gibi sipariş ettiği çiğ köfteyi yiyip, uyuduğu ve ertesi gün de aracını yıkattığını belirten avukat, Y.T'nin "tasarlayarak öldürme" suçundan cezalandırılmasını ve indirim uygulanmaması istedi.

Sanık Y.T. de savunmasında, eski eşine yaklaşık 10 bin lira nafaka borcu olduğunu, olay günü de bunun bir kısmını ödemek için kendisiyle buluştuğunu ileri sürdü.

Maktulün, verdiği parayı kabul etmediğini ve sürekli hakaret ve tehdit içerikli sözler söylediğini savunan Y.T, "Ben de bir anda kendimi kaybederek olayı gerçekleştirdim. Kimseyi planlayarak öldürmedim. Pişmanım." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Y.T'ye "eski eşi kasten öldürmek"ten müebbet hapis cezası verdi.

Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 3 Nisan 2021'de, Kocasinan ilçesi Saraybosna Mahallesi'nde, bıçaklanarak öldürülen ve cesedi boş araziye atılan kadının cinayet zanlısını tespit etmek için çalışma başlatmıştı.

Olayın ardından mahallede plakasını tespit edemediği bir aracı, 50 kilometrelik bir alanda, 4 bin 500 saatlik kamera kaydı incelemesi sonucu Hürriyet Mahallesi'ndeki bir apartmanın bahçesinde bulan ekipler, aracı kullanan kişinin Y.T. olduğunu tespit etmişti.

Olayın yaşandığı gün üzerinden kimlik çıkmayan kadın ile Y.T. arasındaki ilişkiyi belirlemek için araştırma yapan ekipler Y.T'nin, öldürülen F.A. ile boşandığını belirlemişti.

Yakalanan ve adliyeye sevk edilen Y.T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.