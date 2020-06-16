Eski eşini başkasıyla görünce otomobille takip etti; silahlar ateşlendi
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Eski eşini başkasıyla görünce otomobille takip etti; silahlar ateşlendi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Süleyman A., otomobiliyle seyir halindeyken, boşandığı eşi Şule A.'yı aracında başka biriyle görünce takibe aldı.

Eski eşini başkasıyla görünce otomobille takip etti; silahlar ateşlendi
16.06.2020 15:50 | Son Güncelleme: 16.06.2020 15:54

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Süleyman A., otomobiliyle seyir halindeyken, boşandığı eşi Şule A.'yı aracında başka biriyle görünce takibe aldı. Yaşanan kovalamaca, tarafların birbirine silahlarını ateşlemesiyle devam edip, Şule A. idaresindeki aracın kaza yapmasıyla son buldu.

İnegöl ilçesinde bugün yaşanan olay iddialara göre şöyle gelişti;  Yeni Mahalle'deki Millet Caddesi'nde otomobiliyle seyir halinde olan Süleyman A. (30), boşandığı Şule A.'nın (27) aracıyla karşılaştı. Ayrıldığı kadının yanında başka bir erkek olduğunu görünce de takibe başladı.Şule A. da sireksiyonunda oklduğu aracı hızla sürerek, kaçmaya başladı. Bir süre sonra 2 araçtan silahla ateş açıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ekipleri de kovalamacaya katıldı. Kısa süreli kovalamaca sonunda, Şule A.'nın kullandığı 16 KFM 43 plakalı otomobil, Millet Caddesi'ndeki bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Şule A. ile beraberinde bulunan Şerafettin D. yaya olarak kaçmak isterken, Süleyman A. otomobiliyle hızla olay yerinden uzaklaştı.Şule A. ve Şerafettin D., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Aracın arka koltuklarının yatak olarak kullanıldığı görüldü.

Polis kaçan Süleyman A.'yı arıyor.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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