Eski eşini 7 yerinden yaralayan sanığa 'iyi hal' indirimiyle 13 yıl 4 ay hapis

KAYSERİ'de, boşandığı Nihan Atay'ı (35) işlettiği kuaförde uzaklaştırma kararına rağmen 7 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan Ramazan Uygur (40), 'iyi hal' indirimi uygulanarak 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

Olay, geçen yıl 15 Temmuz'da Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi'nde meydana geldi. Ramazan Uygur, 10 ay önce boşandığı 2 çocuğunun annesi Nihan Atay'ın işlettiği kuaföre gitti. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Uygur, Atay ile çocuklarını görme meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Uygur, belinden çıkardığı bıçakla Atay'ı 7 yerinden yaraladı. Ağır yaralanan Nihan Atay, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polise teslim olan Ramazan Uygur ise tutuklandı.

Mahkeme heyeti, sanık Ramazan Uygur'u, 'boşandığı eşini kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı gerekçesiyle 16 yıl, 'iyi hal' indirimi de uygulayarak neticeden 13 yıl 4 aya düşürdü ve tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, sanığa 'hakaret' suçundan da 2 ay 27 gün hapis cezasına verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.