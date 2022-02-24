Eski eşini 25 bıçak darbesiyle öldüren sanığa müebbedi savcı az buldu

KOCASİNAN, KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de, nafaka tartışmasında eski eşi Fatma Abravcı'yı (43) 25 bıçak darbesiyle öldüren tutuklu Yasin Tatay'a (40) 'kasten öldürme' suçundan verilen ömür boyu hapis cezasını az bulan duruşma savcısı, karara itiraz etti. Savcı, sanığın ağırlaştırılmış ömür boyu hapse çarptırılmasını istedi.

Kocasinan ilçesinde, geçen yıl 2 Nisan'da, Fatma Abravcı'nın yol kenarında 25 yerinden bıçaklanmış cesedi bulundu. Polis, cinayeti aydınlatmak için 50 kilometrelik alandaki 4 bin 500 saatlik güvenlik kamerası kaydını izledi, bölgeden geçen araçları takibe aldı. 10 bin araç ise Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile kontrol edildi. Çalışmalarda, olay yerinden geçen otomobillerden birinin, Fatma Abravcı'nın 6 yıl önce boşandığı Yasin Tatay'a ait olduğu belirlendi. İkinci evliliğini yapan Tatay, Melikgazi ilçesindeki evinde yakalandı. Mahkemece tutuklanan Yasin Tatay hakkında, 'tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında; sanık Yasin Tatay ile Fatma Abravcı'nın şikayetçi 2 ağabeyi, erkek kardeşi ve kız kardeşi hazır bulundu. Savcı, önceki duruşmada verdiği mütalaasını tekrar edip, davaya ilişkin aynı görüşte olduğunu açıklayarak, sanığın 'tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını istedi.