Eski eşine satırla saldıran zanlı adliyeye tekerlekli sandalye ile getirildi

14.10.2019 15:05

ESKİŞEHİR'de 6 ay önce boşandığı eşi Ayşe Tuba AArslan'ı (45) satırla başından ağır yaralayan ve olayı görenlerin saldırısına uğrayan Yalçın Özalpay (52), tedavisinin ardından ifadesi alınarak adliyeye tekerlekli sandalye ile sevk edildi. İki çocuk annesi Ayşe Tuba Arslan ise tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşı veriyor.

Eskişehir'de, 24 yıllık evli ve 2 çocuk sahibi Yalçın Özalpay ile Ayşe Tuba Arslan, yaklaşık 6 ay önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Ayşe Tuba Arslan, eşinden şiddet gördüğü için Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı'na başvurarak uzaklaştırma kararı aldı. Anaokulunda aşçı yardımcısı olarak çalışan Ayşe Tuba Arslan, cuma günü işten çıktıktan sonra minibüse binip Odunpazarı ilçesindeki Atatürk Bulvarı'na geldi. Minibüsten inen Ayşe Tuba Arslan'ı takip eden Yalçın Özalpay elindeki satırla eski eşine saldırdı. Arslan aldığı darbelerle yüzünden ve kafatasından ağır yaralandı. Olayı gören mahalleli Özalpay'a saldırırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mahallelinin yaraladığı Özalpay, yaklaşık 100 metre kaçtıktan sonra bir otomobilin önünde oturdu. Saldırgan bu sırada gelen polis ekiplerince elindeki satırla yakalanarak gözaltına alındı. Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Yalçın Özalpay taburcu edilirken, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde ifadesi alındı. İşlemlerinin ardından kolları alçılı Özalpay tekerlekli sandalyeyle Eskişehir Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: DHA

KADININ HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOREskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alınan Ayşe Tuba Arslan'ın yaşam mücadelesi sürüyor. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Arslan'ın yanından ayrılmayan yakınları, gelecek iyi haberleri bekliyor. Ayşe Tuba Arslan'ın babası Serdar Arslan (68), eski damadı Yalçın Özalpay'ın kendilerini pompalı tüfekle öldüreceğine dair tehditler savurduğunu ifade ederek, "Kızımın yüzde 100 ölüm durumu var. Çünkü Satırla kafasına iki sefer vurmuş. Beyin hava alınca ödem oluşmuş. Yüzüne de satırla vurmuş dudağına kadar. Elleri ve kolları paramparça" dedi.