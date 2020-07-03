ESKİ EŞİNE KURŞUN YAĞDIRAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
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ESKİ EŞİNE KURŞUN YAĞDIRAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

MALTEPE'de boşandığı karısını silahla yaralayarak olay yerinden kaçan şüpheli, bir gün sonra polis tarafından Kocaeli'nde yakalandı.

ESKİ EŞİNE KURŞUN YAĞDIRAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
03.07.2020 10:17 | Son Güncelleme: 03.07.2020 10:21
MALTEPE'de boşandığı karısını silahla yaralayarak olay yerinden kaçan şüpheli, bir gün sonra polis tarafından Kocaeli'nde yakalandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Maltepe, Zümrütevler Mahallesi, Cüneyt Sokak'ta 1 Temmuz 2020 tarihinde meydana gelen olay görgü şahitlerinin ifadelerine göre şöyle gelişi; Saat 11.00 sıralarında Fatima Y., 2016 yılında boşandığı eşi Murat Y.'nin evine icra yoluyla çocuklarını görmeye gitti. Çocuklarının annelerini görmek istememeleri nedeniyle Fatima Y., ile Murat Y. arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesinin ardından belindeki silahı çıkaran Murat Y.,   Fatima Y'yi  kurşun yağmuruna tuttu. Ağır yaralanan kadın çevreden yetişenler tarafından  hastaneye kaldırıldı. Murat Y. ise olay yerinden kaçtı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, yaptığı soruşturma devamında şüpheliyi takibe aldı. Şüphelinin olaydan sonra Kocaeli'ne kaçtığı belirlendi. Bir gün sonra düzenlenen operasyonda Murat Y. olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri yapılan şüpheli Murat Y. adliyeye sevk edildi. Murat Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü: ---------------Şüphelinin emniyetten çıkarılışı

-ARŞİV


- İstanbul

Kaynak: DHA

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