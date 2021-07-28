Eski eşinden saatler boyunca gördüğü işkenceyi böyle anlattı Açıklaması
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Eski eşinden saatler boyunca gördüğü işkenceyi böyle anlattı Açıklaması

Eski eşinden saatler boyunca gördüğü işkenceyi böyle anlattı Açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'de eski eşi tarafından darp edildiği iddia edilen kadın kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Kocaeli'de eski eşi tarafından darp edildiği iddia edilen kadın kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Yaşadığı şiddeti çektiği görüntü ile anlatan kadın, "5 saat boyunca işkence görmüşüm" dedi.

Kocaeli'de yaşayan Serap Avcı isimli vatandaş, evine gelen eski eşi B.E. tarafından iddialara göre saatlerce işkence gördü. Saatlerce darp edilmesinin ardından eski eşi B.E., durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Serap Avcı, Darıca Farabi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. İç kanaması olduğu tespit edilen Avcı, tedavi altına alınırken, eşi B.E. ise çocuğunu alarak kayıplara karıştı. Serap Avcı, yaşadığı şiddeti tedavi gördüğü hastanede cep telefonu ile görüntü çekerek anlattı. Şahsın ailesini ve arkadaşlarını öldürmekle tehdit ettiğini söyleye Avcı, yardım istedi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri gören vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi.

"Nefes alamıyordum"

Yaşanan olayı anlatan Avcı, "Ben Serap Avcı. Eski eşimden saatlerce işkence gördüm. Kendisi Pazar günü öğlen sıralarında kızımla yaşadığım evime arkadaşı ile birlikte gelerek, beni tuzağa düşürdü. Arkadaşı kapıyı çaldı, 'İş getirdim' dedi. Eve iş alıyordum ben. Kapıyı açar açmaz eski eşim eve girdi. Saçımdan tuttuğu gibi beni içeri götürdü. Arkadaşına kızımı aşağı götürmesini söyledi. Sonra bana saldırmaya başladı. Bağırıyordum, bağırmamam için kafamda bardak kırdı. Telefonumu almak istedi. Vermek istemeyince, omuzlarımdan tutup defalarca böbreklerime tekme attı. Duvarlar kan içinde kaldı. Yüzüm kan içindeydi. Kanımın içinde boğulacağımı söyledi. Bıçak çekip tehdit etti. Telefonun şifresini söyleyene kadar boğazımdan çekmedi. Açtığında da daha fazla dövmeye başladı. Nefes alamıyordum. Tuvalete oturduğumda tekme attı, yere düştüm. Kanamam olduğunu fark ettim. Böbreklerimde kanama olmuş. Sonra nefes alamamaya başladım" dedi.

"5 saat boyunca işkence görmüşüm"

Saatler boyunca kendisine işkence eden şahsın, şimdi ise telefonla yakınlarını tehdit ettiğini belirten Avcı, "Dedim ki ya öldür ya da ambulans çağır. Darp ettiğini söylemeyeceğim dedim. Sonra tereddüt etti, ama söylemeyeceğime inanarak ambulansı çağırdı. Ben ambulansla hastaneye gelirken, ambulanstakilere saatlerce bana işkence yaptığını söyledim. Hastaneye geldiğimde saat 17.00'ydi. 5 saat boyunca işkence görmüşüm. Sonra hastanede durumu anlattığımı öğrendi. Şimdi arkadaşlarımı, ailemi öldürmek le tehdit etmiş. Ben şu an hastanede yatıyorum. Böbreğimde kanama var. Lütfen sesimi duyun, kızım hala onun elinde" diye konuştu. - KOCAELİ

Eski eşinden saatler boyunca gördüğü işkenceyi böyle anlattı Açıklaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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