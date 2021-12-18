Eski eşi ve kayınvalidesini öldüren koca 2 kez uzaklaştırma cezası almış

ARTUKLU, MARDİN (DHA) - MARDİN'de eski eşi Cemile Başçı (27) ile kayınvalidesi Kadriye Başçı'yı (54) tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihara kalkışan Seyfettin Değer'in (29), boşanmadan önce eşine şiddet uyguladığı, bu nedenle de 2 kez 15'er gün süreyle evden uzaklaştırma cezası aldığı belirtildi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Artuklu ilçesi Yalım Mahallesi'nde meydana geldi. Seyfettin Değer, bu yıl içerisinde boşandığı eşi Cemile Başçı'nın annesi Kadriye Başçı ile birlikte yaşadığı eve gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Değer, belindeki ruhsatsız tabancasını çekip, Cemile ve Kadriye Başçı'ya peş peşe ateş etti. Değer ardından, silahı kendi başına dayayıp, tetiği çekti.

Mardin Devlet Hastanesi'nde otopsileri tamamlanan Cemile ve Kadriye Başçı'nın cenazeleri yakınları tarafından teslim alınarak Yalım Mahallesi Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.