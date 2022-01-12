Eski eşi tarafından yanıcı maddeyle yaralanan kadın tedavi ediliyor - Haberler
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Eski eşi tarafından yanıcı maddeyle yaralanan kadın tedavi ediliyor

AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Güncel

Ordu'nun Fatsa ilçesinde eski eşi tarafından yüzüne yanıcı madde atıldıktan sonra ateşe verilen iki çocuk annesi kadın, Samsun'da tedavi altına alındı.

SAMSUN (AA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde eski eşi tarafından yüzüne yanıcı madde atıldıktan sonra ateşe verilen iki çocuk annesi kadın, Samsun'da tedavi altına alındı.

Eski eşi Erkan E. tarafından yüzüne yanıcı madde döküldükten sonra ateşe verilen Elvan S. (38), Fatsa Devlet Hastanesinde yapılan ilk tedavisinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi Yoğun Bakım Servisine sevk edildi.

Hastane başhekimi Ersin Köksal, AA muhabirine, talihsiz kadının yüz, boyun ve sırt kısmında yanıklar olduğunu belirterek, "Boynunda yoğun yanık olduğu için yoğun bakıma alıp takip ediyoruz. Solunum sıkıntısı olmamasına dikkat ediyoruz. Yoğun bakım tedavisi tamamlandıktan sonra servise vereceğiz." dedi.

Köksal, hastanın birkaç gün yoğun bakım servisinde kalacağını belirterek, "Şu an hasta yanıkla ilgili tedavilerini alıyor. Daha sonra gerekirse cerrahi girişim de planlanacaktır. Bunun yanı sıra yoğun bakım tedavisi sürerken psikolojik destek sağlanacak. Yoğun bakımdan çıktıktan sonra da destek sürecektir." diye konuştu.

Eski eşi tarafından yanıcı maddeyle yaralanan kadın tedavi ediliyor

Eski eşi tarafından yanıcı maddeyle yaralanan kadın tedavi ediliyor

Eski eşi tarafından yanıcı maddeyle yaralanan kadın tedavi ediliyor

AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Son Dakika Haberleri

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