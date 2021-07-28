Eski eşi tarafından öldürülesiye darp edilen kadın konuştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eski eşi tarafından öldürülesiye darp edilen kadın konuştu

Eski eşi tarafından öldürülesiye darp edilen kadın konuştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde eski eşi tarafından saatlerce öldüresiye darp edilen Serap Avcı, yaşadıklarını anlattı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde eski eşi tarafından saatlerce öldüresiye darp edilen Serap Avcı, yaşadıklarını anlattı. Yetkililere seslenerek şahsın yakalanmasını istediğini söyleyen Avcı, "Sonumun ne olacağını kadın cinayetlerinden biliyoruz" dedi.

Olay, 25 Temmuz tarihinde Kocaeli'nin Gebze ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çocuğu ile birlikte yaşayan 25 yaşındaki Serap Avcı, yaklaşık 2 yıl önce boşandığı eski eşi B.E. tarafından evinde saatlerce darp edildi. Ölmek üzere olan Avcı, kendisini darp eden eski eşi B.E.'ye yalvararak ambulans çağırmasını ve durumu polislere anlatmayacağını söyledi. Daha sonra şahsın çağırdığı sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Serap Avcı, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İç kanamasının olduğu belirlenen Avcı, 4 gündür hastanede tedavi görüyor. Yaşanan olayın ardından Serap Avcı'nın çocuğu ise B.E. tarafından kaçırıldı. Polis ekipleri şahsın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

"5 saat boyunca bana işkence etti"

Serap Avcı, yaşadığı dehşeti İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı. Ölümden döndüğünü söyleyen Serap Avcı, "Pazar günü 12.00 sıralarında kapım çaldı. Arkadaşını kapının önüne koymuş. Delikten baktığımda kim o dedim. İş getirdiğini söyledi. Sonra kapıyı açar açmaz eşim kapıyı açtı ve bana saldırmaya başladı. Kafamda bardak kırdı. Böbreklerime tekme atmaya başladı. 5 saat boyunca bana işkence etti. Çocuğumu da bir ara aşağı indirdiler, sonra o da eve geldi. Çocuğum beni o halde gördü. Her yerim kanlar içindeydi, nefes alamıyordum. Yalvardım. ya dedim öldür ya da ambulans çağır, nefes alamıyorum. Ambulansı çağırdı. Hastaneye gelince durumu anlattığımı öğrenince, tehdit ederek ve çocuğumu alıp kaçtı" dedi.

""Sesimi duysunlar"

Yetkililere seslenen Serap Avcı, "Sesimi duysunlar. Serbest kalması. Defalarca şikayet ettim, sonuç alamadım. Bu sefer ceza alsın ama 2 sene sonra kurtulmasın. Benim başıma gelecekleri, sonumun ne olacağını kadın cinayetlerinden biliyoruz. Yalvarıyorum, bütün dosyalarımın toparlanıp bir karar verilmesini istiyorum. Defalarca ben şikayetçi oldum ama sonuç alamadım. Kızımı defalarca kaçırdı, şimdi yeniden kaçırdı. Şahsın bulunmasını ve kızımın bana getirilmesini istiyorum" diye konuştu.

(Murat Kanber - Harun Yıldız/İHA)

Eski eşi tarafından öldürülesiye darp edilen kadın konuştu
Eski eşi tarafından öldürülesiye darp edilen kadın konuştu
Eski eşi tarafından öldürülesiye darp edilen kadın konuştu
Eski eşi tarafından öldürülesiye darp edilen kadın konuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

BAŞINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ; SİLAH TUVALETİN HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDAN ÇIKTI
BAŞINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ; SİLAH TUVALETİN HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDAN ÇIKTI
Tecavüz girişimine direnince kafasına taşla vurulan 17 yaşındaki kız makineye bağlandı
Tecavüz girişimine direnince kafasına taşla vurulan 17 yaşındaki kız makineye bağlandı
Yüksek geçiş ücretiyle eleştirilere konu olan Osmangazi Köprüsü'nde geçiş rekoru kırıldı
Yüksek geçiş ücretiyle eleştirilere konu olan Osmangazi Köprüsü'nde geçiş rekoru kırıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Mevlüt Çavuşoğlu Abdurrahman Bulut Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Sevda Erginci Bülent Serttaş
Spor Muslera Ali Koç Mesut Özil Metin Oktay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Eski eşi tarafından öldürülesiye darp edilen kadın konuştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 17:12:47. #1.14#

title