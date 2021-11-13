Eski eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü - Haberler
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Eski eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Eski eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü Küçükçekmece'de uyuşturucu aldığı iddia edilen eski eşi tarafından silahla kafasından vurularak öldürülen 2 çocuk annesi kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - - Eski eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü

İSTANBUL - Küçükçekmece'de uyuşturucu aldığı iddia edilen eski eşi tarafından silahla kafasından vurularak öldürülen 2 çocuk annesi kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

İddiaya göre, uyuşturucu alan Sedat Kalındaş sabah saatlerinde eski eşinin kaldığı eve geldi. O sırada evde olan 8 yaşındaki çocuğuna mutfakta kahvaltı hazırlayan Gülsüm Yarış ile eski eşi arasında tartışma çıkmış,. Sedat Kalındaş, "Sen niye evde yoksun? Beni aldatıyorsun" diyerek talihsiz kadının kafasına tek el ateş ederek öldürmüş, Sedat Kalındaş ise olay yerinden kaçmıştı. Yarış'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürülürken de acılı aile zor anlar yaşadı. Gülsüm Yarış'ın annesi ve akrabaları gözyaşlarına boğuldu. Polis ekiplerinin ise kaçan şahsı yakalama çalışmaları sürüyor.

Eski eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü

Eski eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü

Eski eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü

'Beni aldatıyorsun' dediği eski eşini çocuğunun gözü önünde öldürdü

"Beni aldatıyorsun" dediği eski eşini çocuğunun gözü önünde öldürdü

İhlas Haber Ajansı / Deniz Zeybek - Son Dakika Haberleri

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