Eski eşi tarafından öldürülen Fatma Kovan'ın babasından duygulandıran paylaşım
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Eski eşi tarafından öldürülen Fatma Kovan'ın babasından duygulandıran paylaşım

08.03.2021 16:03 | Son Güncelleme: 08.03.2021 16:07
Eski eşi tarafından öldürülen Fatma Kovan'ın babasından duygulandıran paylaşım

DENİZLİ'nin Çal ilçesinde eski eşi tarafından tüfekle vurularak öldürülen Fatma Kovan'ın (26) babası Merol Kovan'ın sosyal medya hesabından yaptığı "Erkeğin adam olduğu yerde kadına her gün 8 Mart'tır.

DENİZLİ'nin Çal ilçesinde eski eşi tarafından tüfekle vurularak öldürülen Fatma Kovan'ın (26) babası Merol Kovan'ın sosyal medya hesabından yaptığı "Erkeğin adam olduğu yerde kadına her gün 8 Mart'tır. Dünya Kadınlar Günün kutlu olsun güzel kızım. Rabbim öbür dünyanı cennet bahçelerinden eylesin inşallah" paylaşımı yürekleri sızlattı.

1 çocuk annesi Fatma Kovan, 6 Mart Cumartesi akşamı saat 19.00 sıralarında, 6 ay önce boşandığı eski eşi Osman Ayvaz'ın (27) Sazak Mahallesi'ndeki evinin önüne geldi. İkili arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada Osman Ayvaz, Fatma Kovan'a pompalı tüfekle ile 2 el ateş etti. Kovan, kanlar içinde yere yığılırken, Ayvaz 20 BKC 47 plakalı otomobiliyle kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Kovan, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalalerine rağmen hayatını kaybetti. Osman Ayvaz ise, Kütahya'nın Gediz ilçesinde yakalanarak, gözaltına alındı. Fatma Kovan'ın cenazesi dün öğle namazına müteakip, Akkent Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

BABADAN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

Kızını kaybetmenin acısını yaşayan baba Merol Kovan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duygulandırdı. Kadın cinayetlerinin son bulmasını isteyen baba, paylaşımında, "Erkeğin adam olduğu yerde kadına her gün 8 Mart'tır. Dünya Kadınlar Günün kutlu olsun güzel kızım. Rabbim öbür dünyanı cennet bahçelerinden eylesin inşallah" dedi.


Eski eşi tarafından öldürülen Fatma Kovan'ın babasından duygulandıran paylaşım
Eski eşi tarafından öldürülen Fatma Kovan'ın babasından duygulandıran paylaşım

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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