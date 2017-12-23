Eski eşi tarafından bıçaklanan kadın toprağa verildi

Şizofren eski kocası tarafından öldürülen 3 çocuk annesi Nurcan Yolcu'nun cenazesini kadınlar taşıdı



HATAY - Hatay'ın Defne ilçesinde 3 çocuk annesi Nurcan Yolcu gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.

Defne İlçesi'nde daha önce eski eşi Hakan Kavuk tarafından evi yakılan üç çocuk annesi Nurcan Yolcu, dün gece bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Biri 13 yaşında kız, diğerleri 5 ile 2.5 yaşında erkek 3 çocuk annesi Nurcan Yolcu, çocuklarının gözleri önünde şizofren hastası Hakan Kavuk tarafından bıçaklandı.

Eski kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen Nurcan Yolcu, yapılan otopsinin ardından armutlu mahallesindeki evinin önüne getirilerek helalik alındı.

Yolcu'nunun cenazesi kadınlar tarafından omuzlara alınarak dualar eşliğinde toprağa verildi.

Yolcu'nun yakınlarından edinilen bilgilere göre, Nurcan Yolcu, dün iş çıkışı eski eşi Hakan Kavuk tarafından takip edildiği ve bindiği otobüsten zorla indirildiği belirtildi. Eski eşine karşı koymaya çalışan Yolcu, eski kocasının bıçaklaması sonucu hayatını kaybetti. Olay sonrasında çalışma başlatan ekipler Hakan Kavuk'u yakaladı. Zanlı, yapılan işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.