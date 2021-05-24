ESKİ EŞİ SOKAK ORTASINDA KURŞUNLAYAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
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ESKİ EŞİ SOKAK ORTASINDA KURŞUNLAYAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beyoğlu'nda eski eşi Nermin U.'yu (44) tabancayla vurarak ağır yaralayan Mahir A.(48) yakalandı.

Beyoğlu'nda eski eşi Nermin U.'yu (44) tabancayla vurarak ağır yaralayan Mahir A.(48) yakalandı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Geçtiğimiz cuma günü yaşanan olayda, Mahir A. eski eşi Nermin U.'yu sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi, dün, Şişli'de olayda kullandğı tabancayla yakalayarak, gözaltına alındı. Mahir A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

KORUMA KARARI ALDIRMIŞ

Öte yandan Nermin U.'nun 10, Mahir A.'nın ise 13 suç kaydı olduğu, kadının olaydan bir ay önce koruma kararı aldırdığı öğrenildi.

ESKİ EŞİ SOKAK ORTASINDA KURŞUNLAYAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
ESKİ EŞİ SOKAK ORTASINDA KURŞUNLAYAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
ESKİ EŞİ SOKAK ORTASINDA KURŞUNLAYAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
ESKİ EŞİ SOKAK ORTASINDA KURŞUNLAYAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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