Eski eşi Özlem'i öldüren şüpheli, tutuklandı

ŞIRNAK'ta eski eşi Özlem Çopur'u (32) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan M.B. (35) çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, önceki akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Nujin Caddesi'nde meydana geldi. M.B., 6 ay önce boşandığı 2 çocuk annesi Özlem Çopur'un eve gitti. Burada çıkan kavgada M.B. Özlem Çopur'u bıçaklayarak yaraladı. Komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çopur, hayatını kaybetti.Olayın ardından kaçan M.B. yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından M.B. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bu arada otopsinin ardından ailesine teslim edilen Çopur'un cenazesinin Sivas'ta toprağa verileceği belirtildi. Çopur'un iki çocuğu ise ailesine teslim edildi.