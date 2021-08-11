Eski eşi kızını kaçırmıştı, Diyarbakır'da yakalandı
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Eski eşi kızını kaçırmıştı, Diyarbakır'da yakalandı

Eski eşi kızını kaçırmıştı, Diyarbakır'da yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'de eski eşi tarafından şiddete uğrayarak kızı kaçırılan Serap Avcı'ın kızı Diyarbakır'da bulundu.

Kocaeli'de eski eşi tarafından şiddete uğrayarak kızı kaçırılan Serap Avcı'ın kızı Diyarbakır'da bulundu. Eski eşi Bayram E. yakalandı.

Kocaeli'de yaşayan, 1 çocuk annesi Serap Avcı, 2019 yılında boşandığı Bayram E. tarafından dövülerek, işkenceye maruz kaldığını öne sürdü. Tedavi gördüğü hastanede sosyal medyadan paylaşımda bulunan Serap Avcı, eski eşi Bayram E.'nin kendisine 5 saat boyunca şiddet uyguladıktan sonra kızını da alarak, kaçtığını söyledi. Polis, Avcı'nın şikayeti üzerine, Bayram E.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Avcı çıktığı bir program sonrası eski eşi Bayram tarafından kaçırılan 3 yaşındaki kızı Belinay, Diyarbakır'da kurtarıldı. Eski eş Bayram ise polisler tarafından gözaltına alındı. Belinay bebek ise annesine teslim edilmek üzere Diyarbakır Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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