Eski eşi ile oğlunu yaralayıp, evdeki kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı - Haberler
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Eski eşi ile oğlunu yaralayıp, evdeki kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı

AA / Servet Tümer - Haberler | Güncel

Antalya'nın Serik ilçesinde eski eşi ile oğlunu yaralayıp, evdeki kişiyi öldüren zanlı tutuklandı.

DENİZLİ (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde eski eşi ile oğlunu yaralayıp, evdeki kişiyi öldüren zanlı tutuklandı.

Kökez Mahallesi'nde Remzi Kerpiç'in evine gelen Yılmaz N. (48) ile bir süre önce boşandıkları Gülbahar G. (43) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bıçağını kullanan Yılmaz N, eşini başından yaraladı.

Yılmaz N'nin, yanında getirdiği av tüfeğiyle 6 el ateş ettiği Remzi Kerpiç ise olay yerinde hayatını kaybetti. Evdeki zanlının oğlu Furkan N. (14), saçmaların çenesine isabet etmesiyle yaralandı.

Serik Devlet Hastanesine kaldırılan anne ile oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Remzi Kerpiç'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olay yerinden kaçan Yılmaz N'nin aracıyla Denizli yönüne gittiği belirlendi.

Denizli'de yakalanarak Serik'e getirilen zanlı ile olay sırasında yanında bulunduğu iddia edilen oğlu Ramazan N, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Yılmaz N. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, oğlu Ramazan N. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eşinden boşanma aşamasında olan Kerpiç ile Gülbahar G'nin imam nikahıyla birlikte yaşadıkları ve boşanma işlemlerinin tamamlanmasının ardından evlenmeyi planladıkları öğrenildi.

Eski eşi ile oğlunu yaralayıp, evdeki kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı

Eski eşi ile oğlunu yaralayıp, evdeki kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı

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AA / Servet Tümer - Son Dakika Haberleri

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