ESKİ EŞİ İLE KAYNANASINI ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
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ESKİ EŞİ İLE KAYNANASINI ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da, 3 yıl önce boşandığı Ali Alataş (46) tarafından tabancayla vurularak öldürülen Gülcan Kılınç (35) ve annesi Gülizar Kılınç (54), Mersin'de Güneykent Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Antalya'da, 3 yıl önce boşandığı Ali Alataş (46) tarafından tabancayla vurularak öldürülen Gülcan Kılınç (35) ve annesi Gülizar Kılınç (54), Mersin'de Güneykent Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze törenine katılan yakınları sinir ise krizi geçirdi.

ESKİ EŞİ İLE KAYNANASINI ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
ESKİ EŞİ İLE KAYNANASINI ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
ESKİ EŞİ İLE KAYNANASINI ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
ESKİ EŞİ İLE KAYNANASINI ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
ESKİ EŞİ İLE KAYNANASINI ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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