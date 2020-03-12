Eski eşi ile baldızını öldüren sanık için 2 kez ömür boyu hapis istemi
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Çiğli, Güncel

Eski eşi ile baldızını öldüren sanık için 2 kez ömür boyu hapis istemi

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, cezaevinden izinli çıkarak, boşandığı Habibe Çevik (44) ile eski baldızı Fatma Akta'yı (39) öldüren Göksel Sağlam'ın (47) yargılandığı davada savcı, mütalaasını açıkladı.

12.03.2020 16:45 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:46
Eski eşi ile baldızını öldüren sanık için 2 kez ömür boyu hapis istemi

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, cezaevinden izinli çıkarak, boşandığı Habibe Çevik (44) ile eski baldızı Fatma Akta'yı (39) öldüren Göksel Sağlam'ın (47) yargılandığı davada savcı, mütalaasını açıkladı. Sağlam'ın 'kasten adam öldürme' suçundan 2 kez ömür boyu hapis cezasına çarptırılması ve indirim uygulanmaması talep edildi. 

Menemen'deki açık cezaevinden geçen yıl 19 Haziran'da izinli çıkan Göksel Sağlam, Çiğli ilçesine bağlı Köyiçi Mahallesi'nde, boşandığı Habibe Çevik ile eski baldızı Fatma Akta'yı tabancayla vurarak, öldürdü. Sağlam'ın, olaydan önce çocuklarını evden bakkala göndererek, uzaklaştırdığı öğrenildi. Olayın ardından kaçan ancak yakalanıp, gözaltına alınan Göksel Sağlam, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sağlam hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan dava açıldı.

Karşıyaka 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4'üncü duruşmasına; tutuklu sanık Göksel Sağlam, taraf avukatları, öldürülen abla- kardeşin yakınları ve kadın örgütlerinin üyeleri katıldı. Esasa yönelik mütalaasını açıklayan savcı, şunları kaydetti: "Sanık eve girerek bitişik atış mesafesinden maktul Habibe Çevik'in başına ateş etmiş, daha sonra tabancayı onu engellemeye çalışan anne Hatice Çevik'in boynuna dayamıştır. Sağlam ardından kendisine engel olmak isteyen eski baldızı Fatma Akta'ya uzak atış mesafesinden iki kez ateş etmiş ve daha sonra Habibe Çevik'e bir el daha ateş etmiştir. Sanığın tasarlayarak hareket ettiğine dair yeterli delil olmadığına kanaat getirildi ve cezasından indirim yapılacak herhangi bir hususun bulunmadığı değerlendirildi. Olay sırasında Hatice Çevik'e (80) karşı silahla tehdit eyleminin gerçekleştiği ve olay esnasında kullanılan tabancanın da ruhsatsız olduğu belirlendi."Savcı, Sağlam'ın 'kasten öldürme' suçundan 2 kez ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Sağlam'ın ayrıca 'silahla tehdit' ve 'ruhsatsız silah taşıma' suçundan cezalandırılmasına ve tutukluk halinin devamına karar verilmesi mütalaada belirtildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Burcu Uykun ise "Mütalaadaki tasarlama olmaksızın ceza verilmesi yönündeki görüşü kabul etmiyoruz. Tasarlayarak insan öldürme suçundan dolayı mahkumiyet kararı verilmesini ve hiçbir indirim maddesi uygulanmaksızın karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.Öldürülen abla- kardeşin avukatları da dilekçede beyan ettikleri gibi 'tasarlayarak öldürme' suçunun mevcut olduğunu, cezada hiçbir indirim uygulanmamasını, Fatma'nın Habibe'ye karşı eylemin kolaylaştırılması nedeniyle öldürüldüğünü, sanığın 'canavarca hislerle öldürme' ve Hatice Çevik'e karşı eyleminden de 'öldürmeye teşebbüs' suçlarından ceza almasını talep etti.'OLAY ÖNCESİ KENDİSİ ÇAĞIRDI, KAFEDE KONUŞTUK'Tutuklu sanık Göksel Sağlam ise savunmasında, önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyleyerek, "Tasarlama iddiasını kabul etmiyorum. Ben eski eşim Habibe'yi öldürmek için cezaevinden izin almadım. İzne ayrıldıktan sonra çocuklarımın beni arayıp Habibe'nin görüşme talebini iletmesi üzerine yanlarına gittim. Beraber kafede oturup konuştuk. Habibe çocukları yurda yerleştirmek istiyordu fakat ben istemiyordum. Bu nedenle aramızda tartışma oldu. Çocukların velayetini istedim, kabul etmedi. Baldızım Fatma ile hiçbir problemim yoktu. Araya girdiği için istemeden olay meydana geldi" dedi.'HİÇ Mİ VİCDANIN SIZLAMADI?'Duruşma sırasında kendisine hakim olamayan Fatma Akta'nın kızı Figen Akta da sanık Göksel Sağlam'a, "Hiç mi vicdanın sızlamadı? Yeter artık" dedi.

Mahkeme heyeti, heyet değişikliği nedeniyle dosyanın incelemesine karar verirken, sanık Göksel Sağlam'ın tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.


Kaynak: DHA

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