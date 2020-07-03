Eski eşi Ayşe Tuba Arslan'ı satırla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
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Eski eşi Ayşe Tuba Arslan'ı satırla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Eskişehir'de eski eşi Ayşe Tuba Arslan'ı satırla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

Eski eşi Ayşe Tuba Arslan'ı satırla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
03.07.2020 16:17 | Son Güncelleme: 03.07.2020 16:48

Eskişehir'de eski eşi Ayşe Tuba AArslan'ı satırla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Yalçın Özalpay ile bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu.

Maktulün babası Serdar Arslan, annesi Meral Sondikme, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ile avukatlar, salonda hazır bulundu.

Son savunmasını yapan sanık Özalpay, "Böyle bir olayın olmasından dolayı çok pişmanım." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığı "tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Ayrıca, sanığa "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun"a muhalefet suçundan 2 ay hapis cezası verildi.

Olay

Vişnelik Mahallesi'ndeki anaokulunda yardımcı personel olarak çalışan iki çocuk annesi 45 yaşındaki Ayşe Tuba Arslan, 11 Ekim 2019'da mesai bitiminde evine dönerken 6 ay önce boşandığı Yalçın Özalpay'ın saldırısına uğramıştı.

Eski eşini satırla yaralayan Özalpay, kaçmaya çalışırken çevredekiler tarafından darbedilmişti.

Ağır yaralanan Arslan hastaneye kaldırılmış, 44 günlük yaşam mücadelesini kaybetmişti. Hastanede iki gün süren tedavisi sonrası gözaltına alınan Özalpay ise tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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