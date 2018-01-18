Eski Eşe Adliye Önünde Tepkiye Polis Müdahalesi (2)

7 GÜN ZORLAMA HAPİS CEZASI VERİLDİ

Samsun'da, Deniz Ceylan ile aralarında koruma tedbirinin ihlali davası bulanan boşandığı eşi İlker Lazoğlu, bugünkü duruşmada hazır bulundu. Mahkeme heyetine, 'şiddet uygulayan' sıfatıyla ifade veren İlker Lazoğlu, suçlamaları kabul etmedi. Mağdur olarak ifade veren Deniz Ceylan ise "Şiddet uygulayanın ifadelerini kabil etmiyorum. Yalan beyanda bulunmaktadır. Tanık beyanıyla da evimi gözlediği sabittir" dedi. Tarafların ve tanık ifadelerinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tedbir kararı gereklerine aykırı hareket ettiği için tedbirin niteliğine, aykırılığının ağırlığına ve sayısına göre şiddet uygulayan İlker Lazoğlu'nun 7 gün süreyle zorlama hapsine tabi tutulmasına karar verdi. Heyet, ayrıca tedbir kararlarının gereklerine aykırılığın her tekrarında, ihlal edilen tedbirin niteliğine ve aykırılığının ağırlığına göre zorlama hapsin 15 günden 30 güne kadar çıkarılacağına hükmetti.

Duruşma çıkışında gazetecilere açıklama yapan Deniz Ceylan, "Bu, ilk zafer. Çok iyi oldu. Daha yeni başlıyoruz. 7 gün zorlama hapsi verildi. İtiraz hakkı olsa da bir hakim, bir başka hakimin kararını bozmayacaktır. Hakim, gereken cezayı kendisine verdi. Şu an çok mutluyum, çok teşekkür ediyorum. Biz, burada arkadaşlarla bir açıklama yapmak için toplandık. Kendisi saldırgan olduğu için yine saldırganlığını göstermiş oldu. Başlangıçta sinir bozucu olsa da yaptığı hatanın farkına varmıştır, sanırım" diye konuştu.