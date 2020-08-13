Eski eş kavgasının sanıkları adliyeye sevkedildi
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Eski eş kavgasının sanıkları adliyeye sevkedildi

Eski eş kavgasının sanıkları adliyeye sevkedildi Bursa'da eski eşinin evlenmesine tepki gösteren genç dehşet saçtı Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir kişinin ölüp kişinin yaralandığı akraba kavgasının sanıkları adiliye ye sevkedildi.

13.08.2020 15:26 | Son Güncelleme: 13.08.2020 15:30

Eski eş kavgasının sanıkları adliyeye sevkedildi

Bursa'da eski eşinin evlenmesine tepki gösteren genç dehşet saçtı

BURSA - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir kişinin ölüp kişinin yaralandığı akraba kavgasının sanıkları adiliye ye sevkedildi.

Edinilen bilgiye göre, olay Mustafakemalpaşa ilçesinde geçtiğimiz gün akşam saatlerinde meydana geldi.

Dere Mahallesi'nde karşılaşan Serdal Ç. ile eski bacanağı Remzi Yamalı arasında tartışma çıktı.

Olay yerinden ayrılan Serdal Ç., daha sonra babası Sezer Ç. (56), kardeşleri Korkmaz Ç. ve Sezer Ç. ile eniştesi Tunay S.'yi yanına alarak Yamalı ile yeniden buluştu. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Serdal Ç., babası Sezer Ç. ve kardeşi Sezer Ç., yanlarındaki tabanca ve pompalı tüfekle Yamalı ve yakınlarına ateş etti. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Yamalı ile yakınları Şükrü Ş. (29), Kemal G. ve Seymen B. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Yamalı buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavi altına alınan Şükrü Ş.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği, diğerlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Serdal Ç., Sezer Ç., Korkmaz Ç., Sezer Ç. ve Tuncay S.'yi kısa sürede gözaltına aldı. Olayda kullanılan 2 tüfek ile 1 tabancaya da polis ekipleri tarafından el konuldu. Emniyetteki ifadeleri alınan şüpheliler geniş güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevkedildi.

Eski eş kavgasının sanıkları adliyeye sevkedildi

Kaynak: İHA

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