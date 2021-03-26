Mersin'de kız arkadaşını alıkoyduğu iddia edilen sanığa 19 yıl 6 ay hapis cezası verildi
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Mersin'de kız arkadaşını alıkoyduğu iddia edilen sanığa 19 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar - Haberler | 3. Sayfa
Mersin'de kız arkadaşını alıkoyduğu iddia edilen sanığa 19 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Mersin'de, kız arkadaşını alıkoyduğu iddiasıyla yargılanan sanık 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mersin'de, kız arkadaşını alıkoyduğu iddiasıyla yargılanan sanık 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık C.T. ile avukatlar katıldı. Müşteki E.P. ise duruşmaya gelmedi.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, 26 Ağustos 2019'da müşteki ile evinde kalan sanık arasında bir düğünde çekilen fotoğraflar nedeniyle tartışma yaşandığını belirtti.

Savcı, C.T'nin, rızası dışında cep telefonu, harici bellek ve ev anahtarını cebir, şiddet ve tehditle yağmaladığı E.P'nin hürriyetini sınırladığını, elindeki görüntüleri kullanarak müştekiyi "çevresine rezil edeceği" şeklinde beyanlarda bulunduğunu, özel hayatına ait görüntülerini rızası dışında yaydığını ve konut dokunulmazlığını da ihlal ettiğini bildirerek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Savcı ayrıca sanığın "hakaret, mala zarar verme ve silahlı tehdit" suçlarından "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraat ettirilmesi yönünde görüş sundu.

"Lisanslı boksörüm, şiddet uygulamak istesem ciddi manada uygulayabilirim"

C.T, savunmasında, hakkındaki iddiaları reddetti.

Kesinlikle iddia edildiği gibi bir eylemde bulunmadığını belirten C.T, "Lisanslı boksörüm, şiddet uygulamak istesem ciddi manada uygulayabilirim. Dolayısıyla bu bile olayın asılsız olduğunu göstermektedir. Üzerime atılı suçları işlemedim. Kadına karşı şiddete ben de karşıyım. Evlilik arifesindeyim, beraatimi isterim." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığa "konutta yağma" suçundan 10 yıl, "cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma"dan 4 yıl, "özel hayatın gizliliğini ihlal"den 2 yıl 6 ay, "şantaj" suçundan 2 yıl hapis ve 30 bin lira para, "nitelikli konut dokunulmazlığının ihlali"nden 1 yıl olmak üzere 19 yıl 6 ay hapis ve 30 bin lira para cezası verdi.

"Hakaret, mala zarar verme ve silahlı tehdit" suçlarından "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraat ettirilen sanığın mevcut halinin devamı kararlaştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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